अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, 20 से ज्यादा राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मैदानी इलाकों में जहां सर्द हवाओं ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है वहीं पहड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की लगातार आमद ने मौसम को पूरी तरह ठंड के आगोश में ला दिया है। भारतीय मौसम विभाग की मानें तो आने वाले एक हफ्ते तक देश के 20 से ज्यादा राज्य सर्द हवाओं की जकड़ में होंगे।

यही नहीं कुछ राज्यों में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं। दरअसल अरब सागर में बन रहे निम्न दबाव के चलते कुछ मैदानी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में अगले तीन चार दिन तक बारिश होने के आसार बने हैं। हालांकि इस बारिश के साथ ही यहां तेज रफ्तार सर्द हवाएं भी चलेंगी जो मौसम को पूरी तरह बदल देंगी।

