Weather Update: बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़ी राज्य, देश के इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बढ़ेगी सर्दी

नई दिल्ली। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ( Snowfall ) का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कुछ इलाकों में जोरदार हिमपात के चलते पूरा क्षेत्र ही बर्फ की सफेद चादर से लिपट गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले 72 घंटे तक देश के कई इलाकों में सर्दी का सितम बढ़ सकता है।

खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में हो रहे स्नोफॉल का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। इनमें यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार बर्फबारी ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

कई राजमार्ग बर्फ की मोटी परत जमने के चलते बंद हो गए हैं। वहीं दूध- से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजें पहुंचने में भी कापी परेशानी हो रही है।

कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का देशव्यापी 'चक्का जाम', जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी

Himachal Pradesh: Heavy snowfall impeded daily life in the capital city of Shimla



The city has been blanketed in snow since it received a spell of snowfall on Feb 4



Visuals from around the city (5.2.2021) pic.twitter.com/I7kNZojD3d