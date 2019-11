बर्फ की सफेद चादर से ढंका बद्रीनाथ धाम, दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम

नई दिल्ली। पहाड़ों पर जोरदार बारिश और बर्फबारी के बाद समूचे उत्तर भारत के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कई इलाकों में तेज और सर्द हवाओं ने ना सिर्फ पारा लुढ़काया है बल्कि परेशानी भी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले चार दिन तक देश के कई इलाकों में मौसम करवट लेगा।

पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ मंदिर बर्फ की सफेद चादर से ढंक गया है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं।

Uttarakhand: badrinath temple covered in a sheet of snow due to heavy snowfall in the town. pic.twitter.com/sz84Eqnaty