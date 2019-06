मौसमः अगले दो दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में चलेगी हल्की आंधी, बारिश देगी गर्मी से राहत

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों मानसून का इंतजार कर रहा है। कहीं प्री मानसून की हलचल शुरू हो गई है तो कहीं अभी अब तक पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिन दिल्ली-एनसीआर समेत कुछ इलाकों में नम हवाएं चलेंगी। यही नहीं कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। ये सब चक्रवाती तूफान 'वायु' की वजह से होगा।

7 दिनों तक आएगी आंधी

मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की आंधी चलेगी। ये सब होगा पश्चिम विक्षोभ की वजह से। यही नहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की हवा के साथ बारिश लोगों को तपती गर्मी से राहत दे सकती है।

#Jharkhand #WestBengal: Rain with gusty strong wind over #Bokaro, Deoghar, #Dhanbad, Dumka, Gumla, Jamtara, Khunti, Ramgarh, #Ranchi, Bankura, #Howrah, Hugli, #Kolkata, Murshidabad, Nadia, 24 Parganas, Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Puruliya during next 3-4 hours