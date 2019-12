मौसमः कड़ाके की ठंड से कांप रहा उत्तर भारत, सोमवार से मिल सकती है थोड़ी राहत

नई दिल्ली। इस बार ठंड ने अच्छे-अच्छे लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है। उत्तर भारत में पारे में हो रही रिकॉर्डतोड़ गिरावट के चलते लोग परेशान हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। इसका मतलब कि सोमवार से ठंड के कम होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली-हरियाणा-पंजाब में काफी घना कोहरा पड़ने की भी संभावना जताई।

ठंड को लेकर मौसम विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हवाओं की दिशा में बदलाव के चलतले उत्तर-पश्चिमी राज्यों के साथ-साथ उत्तरी राज्यों के न्यूनतम तापमान में सोमवार से इजाफा होने की संभावना है।

श्रीवास्तव ने बताया, "दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश स्थानों में आज का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच था। कल की तुलना में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। जहां कल शीत लहर की स्थिति गंभीर थी, आज सुबह से केवल शीत लहर ही चल रही थी।"

Day temperature trend at 1430 IST today, shows rise of 2-3 °C compared to yesterday over many locations of Delhi and the whole West UP. Rajasthan shows fall in the range of 2-6 °C. However, East UP, Punjab and Haryana shows mixed tendency & Bihar shows slight fall in temperature. pic.twitter.com/u7vG6jMu36