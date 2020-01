मौसम विभाग का अलर्ट, 10 राज्यों में बारिश के साथ ठंड बढ़ने के आसार

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार करवट ले रहा है। पिछले 24 घंटे में देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट लेकर मानसून ( monsoon ) की याद दिला दी है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में समेत कई इलाकों में बारिश ( Rainfall ) की दस्तक ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले चार दिनों में 10 राज्यों में बारिश के साथ कड़ाके की शीतलहर ( Cold waves ) मुश्किल बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्यप्रदेश और बिहार के कुछ स्थानों में भी घना कोहरा दर्ज किया गया है।

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को भारी पड़ा ये काम, गुरुग्राम पुलिस ने उठाया बड़ा कदम

By tomorrow, the weather will clear up over both the states of #Chhattisgarh and #Odisha. https://t.co/zJuAuJ8bTZ