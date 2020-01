Weather Update 10 राज्यों में बारिश के साथ ठंड का अलर्ट, हिमाचल में दो की मौत

नई दिल्ली। देशभर में मौसम के मिजाज ( Weather Updates ) में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर ज्यादातर राज्यों में सर्दी ने अपने पैर फिर से पसार लिए हैं। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो 15 जनवरी तक मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा।

पहाड़ों पर खास तौर पर हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) और उत्तराखंड ( Uttarakhand ) में बर्फबारी ( Snowfall ) जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटों के लिए व्हाइट अलर्ट ( White Alert ) जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में कई पर्यटक फंसे हुए हैं। बर्फबारी के चलते दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं उत्तर भारत को फिलहाल सर्दी से राहत नहीं मिलती दिख रही है। दिल्ली-एनसीआर ( Delhi-NCR ) समेत 8 राज्यों में शीतलहर का कहर जारी रहेगा।



निर्भया केस में आया बड़ा मोड़, मां आशा देवी ने रख दी बड़ी डिमांड, दोषियों को उड़े होश

As of today, Hisar in #Haryana is the coldest city in the plains of India, with its night temperatures settling at 1.1˚C. https://t.co/RKd9zOIjjN