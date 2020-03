मौसम अपडेटः अगले 24 घंटों में मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( weather update ) देशभर में लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में बेमौसम बारिश ने परेशानी बढ़ा रखी है। दरअसल कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के खतरे के बीच हर किसी की नजरें मौसम पर टिकी हुई हैं।

दुनियाभर से कई रिसर्चों में ये दावा किया गया है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे-वैसे कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। लेकिन भारतीय मौसम विभाग ( IMD )की मानें तो अभी तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहों होगी।

अगले 48 घंटे कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहां भी पिछले दिनों की तरह बर्फबारी और बारिश परेशानी बढ़ा सकती है।

बीजेपी के सांसद को सता रही है आसाराम बापू की चिंता, जेल से रिहा करने की मांग की

इन राज्यों में बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 से 48 घंटों में देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। खास तौर पर देश मध्य इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं।

इनमें मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहां 48 घंटों बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा।

मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर जारी रहेंगी। अगले 48 घंटों में कुछ इलाकों में 30 तो कुछ में 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की भी आशंका है।

ओडिशा में बारिश के आसार

दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के एक-दो इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में वर्षा जारी रहने की संभावना है।

अप्रैल में देश में आपातकाल लेगागा या नहीं, भारतीय सेना ने दिया ये जवाब

This pre-monsoon season, between March 1 and 28, central parts of the country have received excess rainfall of 226%.#weather #WeatherUpdate #WeatherForecast https://t.co/dwbAJMD2kU