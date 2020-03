दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi rain) और उससे सटे इलाकों में मंगलवार मौसम ( weather update ) ने एक बार फिर अपने मिजाज बदले। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश की दस्तक ने मौसम को सुहावना बना दिया। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था दिल्ली-एनसीआर में मौसम करवट लेगा और कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि ( Hail storm ) की भी चेतावनी दी गई थी।

हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार दोपहर से बादल छाने लगे। धीरे-धीरे इन बादलों के साथ तेज हवाएं भी चलने लगी और चार बजे बाद इन हवाओं के बीच बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। कोरोनावायरस के खतरे के बीच दिल्ली-एनसीआर को बादलों को अच्छे से धोया।

चली धूल भरी आंधी

नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत कई इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की हल्की बूंदों ने नजारा ही बदल दिया। हालांकि तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में बिजली चली गई। इससे घरों में बैठे लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। दरअसल कोरोनावायस के खतरे के चलते लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में बिजली चले जाने से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

From tomorrow onwards, rain and snowfall activities will increase further covering many parts of #HimachalPradesh, #Uttarakhand, #Ladakh, and #JammuKashmir.#weather #WeatherUpdate #WeatherForecast https://t.co/5JVWDuhxEk