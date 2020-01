मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश के साथ 12 राज्यों में बढ़ेगी ठंड

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( weather updates ) देश के कई इलाकों में लगातार करवट ले रहा है। कड़ाके की ठंड ( Cold Waves ) के बाद पारे ने कुछ राहत तो दी लेकिन बारिश ( rain ) ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में एक बार फिर पारा नीचे गिरना शुरू हो गया है।

भारती मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो इस हफ्ते में ठंड फिर जोर पकड़ेगी। यही नहीं कई इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

दिल्ली में मौसम का बदलाव शुरू हो गया है। रविवार शाम को बादल छाए और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन 7-8 जनवरी को हल्की बारिश ( rain in delhi ) के आसार हैं। बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से दिन का तापमान सोमवार से कम होना शुरू हो जाएगा।

During the last 24 hours, light to moderate rain and thundershowers occurred over South coastal #AndhraPradesh and North coastal #TamilNadu. One or two places might even receive heavy spells of rain.https://t.co/ARrCUARxgk