मौसम अपडेटः पंजाब-हरियाणा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आज होगी बारिश, दिल्ली-एनसीआर में मौसम रहेगा सुहाना

नई दिल्ली। मानसूनी बारिश ( weather update ) का असर देश के कई इलाकों में दिखने लगा है। बिहार,असम, हिमाचल प्रदेश समेत कई पूर्वोत्तर इलाके हैं, जहां बारिश ने आफत काल की स्थिति बना दी है। वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली-एनसीआऱ में सोमवार को बारिश ने दस्तक दे ही दी।



भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें दिल्ली-एनसीआर समेत आस-पास के राज्यों में मंगलवार को भी जोरदार बारिश हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, धूलभरी आंधी के साथ हुई बारिश ने दी गर्मी से राहत

आज इन राज्यों में होगी अच्छी बारिश

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, कर्नाटक समेत पूर्वोत्तर राज्यों में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) होने का अनुमान है।

पंजाब-हरियाणा के 8 जिलों में बरसेंगे बदरा

पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां 8 जिलों में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इनमें हिसार, सिरसा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, बठिंडा, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट जैसे शहर प्रमुख रूप से शामिल हैं।

दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को धूलभरी आंधी के साथ बारिश ने दस्तक दे दी। पिछले लंबे वक्त से यहां लोग गर्मी से परेशान थे। लेकिन तेज हवाओं के साथ चली बारिश ने लोगों को काफी राहत दी।



दोपहर से ही यहां मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे समय गुजरता गया बारिश का माहौल बनने लगा। धूलभरी आंधी के साथ यहां बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।



दिल्ली और आस-पास के इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया। पहले तो तेज रफ्तार में धूलभरी आंधी चली। वहीं कुछ इलाकों में बदरा भी मेहरबान हो गए।

Assam in under severe flood but we are not having Leftist Govt. So no Media coverage.

90% Kaziranga National park under flood.

Deers 🦌 are floating in water

Rhinos 🦏 are in trouble specially babies of rhinos.

Govt. Is working but Forests needs more protection.



RT #AssamFloods pic.twitter.com/V1oX0ZK3W9 — Durva Barua (@DurvaAssam) July 15, 2019

बाढ़ से आफत काल

देशभर के कई इलाकों में अब तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असम के अधिकांश जिले ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की वजह से बाढ़ग्रस्‍त हो चुके हैं। यहां 9 लाख से ज्यादा लोग बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं जबकि बारिश से मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है।

वहीं बिहार की बात करें तो यहां के ज्यादातर जिले बाढ़ से प्राभावित हैं। कौसी बैराज के सभी 56 गेट खोल देने के बाद भी राज्य में बाढ़ का खतर मंडरा रहा है। रविवार को यहां हालात और बिगड़ गए। 9 जिलों में अब तक 25 लोगों की बारिश अब तक हो चुकी है।



पश्चिम बंगाल के उत्‍तरी जिलों, यूपी के पूर्वी जिलों में भी नदियों का जलस्‍तर तेजी से बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश ने पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्सों को भी प्रभावित किया है।



पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।आपको बता दें को हिमाचल के सोलन में हादसे के बाद से ही प्रशासन अलर्ट है। यहां बारिश से कोई नुकसान ना हो इसके लिए प्रशासन के साथ अलग-अलग टीमें तैयारी की गई हैं।