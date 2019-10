मौसमः 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में आंधी और तूफान मचा सकता है तबाही

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अब तक कई इलाकों में मानसून का असर खत्म हो गया था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक बार फिर मानसून अपनी दस्तक दे रहा है। देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का संभावना व्यक्त की गई है। यही नहीं मैदान के साथ पहाड़ी इलाकों पर मौसम करवट लेता नजर आ रहा है।

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले हफ्ते पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम आ रहे बदलाव की बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र है। साथ ही चक्रवाती हवाएं देश के कई इलाकों में असर दिखा सकती है।

इन राज्यों में मानसून ले रहा है करवट

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, अगले हफ्ते बंगाल की खाड़ी में हल्का मानसून सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है।

राजधानी में शुष्क रहेगा मौसम

उधर..मुंबई और पश्चिम बंगाल में बारिश के आसार नहीं हैं। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। बारिश होने के फिलहाल कोई आसार नहीं हैं। वहीं दिल्ली के सुबह और शाम के तापमान में थोड़ी गिरावट आयी है।

बताया जा रहा है कि अब दिल्ली की हवा की गुणवत्ता थोड़ी खराब हो सकती है। इसकी वजह दिल्ली के नजदीकी राज्यों हरियाणा, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में किसानों द्वारा पराली जलाना है।





Light to moderate #rains with one or two heavy spells are expected over #AndhraPradesh, #TamilNadu, #Kerala, South Interior #Karnataka and #Lakshadweep. #WeatherForecast https://t.co/ARrCUARxgk