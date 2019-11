चक्रवाती तूफान माहे का बढ़ा खतरा, पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक, ओडिशा में जोरदार बारिश शुरू

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान माहे के चलते देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ से लेकर कई टीमें भी तैनात हो गई है। इस बीच जो खबर आ रही है कि चक्रवाती तूफान का सीधा असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के साथ-साथ पांच राज्यों में बारिश होना शुरू हो गई है।

ओडिशा सरकार ने आगामी गुरुवार से भारी वर्षा की आशंका के बीच संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को राज्य के 15 जिलों को अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

Gujarat: Indian Air Force deploys National Disaster Response Force (NDRF) teams in Jamnagar; 140 personnel and 8 tons of relief material have been put in place. About 100 more personnel being transported to Ahmedabad. pic.twitter.com/c78gmpXb7x

बंगाल की खाड़ी में विक्षोभ ने बढ़ाई परेशानी

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में विक्षोभ के कारण गुरुवार से भारी बारिश होने की आशंका जतायी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

विशेष राहत आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के सचिव पीके जेना ने जिलाधिकारियों को भेजे एक पत्र में कहा, अत्यधिक/भारी वर्षा की स्थिति में बाढ़/जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को सतर्क रखें। स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखें।

Prime Minister Narendra Modi reviewed the pollution situation in #Delhi and the Gujarat cyclone situation, today morning with senior officials. Principal Secretary to the Prime Minister and Principal Advisor to the PM were amongst those present in the meeting. (file pic) pic.twitter.com/kFZysuoDBi