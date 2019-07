देश के 50 शहरों में भारी बारिश, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर

नई दिल्ली। देशभर में मानसून का जबरदस्त ( weather update Today ) असर देखने को मिल रहा है। आज देश के 8 राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में जोरदार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। सबसे ज्यादा असर ( Rain in Maharashtra ) महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहां के 7 शहरों में मूसलाधार बारिश के चलते जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।

इसके अलावा राजस्थान ( जयपुर, चुरू), बिहार ( सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी) , ओडिशा (पुरी) औऱ पश्चिम बंगाल (डायमंड हार्बर) के शहरों में भी मानूसन जबरदस्त मेहरबान दिख रहा है। यहां के कई शहरों में सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

VIDEO: मुंबई में भारी बारिश से ट्रैफिक जाम और उड़ान में देरी

इस समय महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा आदि राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। जबकि शुक्रवार दिन भर राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई।

उत्तर भारत में देर से दस्तक देने के बाद मानसून ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा में मानसून की मेहरबानी देखने को मिल रही है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि 27 जुलाई को देश के 8 राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में भारी बारिश होने की संभावना है।

हुआ भी बिलकुल वैसा ही कई शहरों में जोरदार बारिश का असर देखने को मिला।





#WATCH Maharashtra: Mahalaxmi Express held up between Badlapur and Wangani with around 2000 passengers. Railway Protection Force & City police have reached the site where the train is held up. NDRF team to reach the spot soon. pic.twitter.com/0fkTUm6ps9 — ANI (@ANI) July 27, 2019

आज देश के 10 बड़े शहर जहां हो रही जोरदार बारिश

देशभर में 8 राज्यों के 50 शहरों में बारिश हो रही है। लेकिन इनमें 10 बड़े शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा 7 शहर महाराष्ट्र के शामिल हैं। इसके अलवा राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में के शहरों में अच्छी बारिश हो रही है।

शनिवार को अब तक देश के सबसे ज्यादा बारिश वाले 10 शहर

स्थान राज्य बारिश (मिमी) माथेरान महाराष्ट्र 437 महाबलेश्वर महाराष्ट्र 239 ठाणे महाराष्ट्र 236 सांताक्रुज महाराष्ट्र 219 अलीबाग महाराष्ट्र 140 हरनाई महाराष्ट्र 118 कोलाबा महाराष्ट्र 090 जयपुर राजस्थान 84 पुरी ओडिशा 84 डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल 82

मुंबई के कई इलाकों में जल भराव

वैसे तो मानसून का सबसे ज्यादा असर फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसमें भी मुंबई और आस-पास के कई इलाके जोरदार बारिश का दंश झेल रहे हैं।

यहां बारिश के साथ सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन जाती है जो लोगों के लिए परेशाना का सबब बन गई है।

यही वजह है कि सुबह दफ्तर और अन्य स्थानों पर जाने वाले लोग लगातार बारिश से होने वाली दिक्कतों खास तौर पर सड़कों पर लगने वाले जाम की वीडियो शेयर कर रहे हैं।

दिल्ली-गुरुग्राम में बारिश से सड़कें जाम

शनिवार की सुबह दिल्ली गुरुग्राम इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिला। बारिश के चलते यहां सड़कों पर जल जमाव की स्थ्ति बन गई। इससे लोगों को आने-जाने खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मानसून का अच्छा असर देखने को मिलेगा।

Rain lashes Bhopal in Madhya Pradesh. pic.twitter.com/j6qYI9Fte7 — ANI (@ANI) July 27, 2019

भोपाल में झमाझम

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार से ही मानसून जबरदस्त मेहरबान नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश से बुरा हाल है।

J&K: A bus on its way from Billawer to Jammu got stuck in a flooded road in Pacca Kotha village, following heavy rainfall in Kathua. pic.twitter.com/ZSrTX6q15S — ANI (@ANI) July 27, 2019

पहाड़ों पर भी बारिश से बेहाल जिंदगी

मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू-कश्मीर के बिल्लावर इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील होती दिख रही हैं। पहाड़ों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों से गुजरना तो दूर खड़े रहना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है।

Rajasthan: Streets in Churu flooded following heavy rainfall in city. pic.twitter.com/VyPxsenORX — ANI (@ANI) July 27, 2019

मुंबई में आफतकाल: महालक्ष्‍मी एक्‍सप्रेस में फंसे 700 यात्री, हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी कोंकण-गोवा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरीय तटी इलाके जैसे आंध्र प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहेगा।

इसके अलावा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर में भी अच्छी बारिश होगी।

इन राज्यों में मध्यम बारिश के आसार

झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी गुजरात जैसे राज्यों को 40 से ज्यादा शहरों में मानसून सामान्य बना रहेगा। यहां रुक- रुक बारिश होती रहेगी।