मौसम अलर्टः दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर ( Rain in Delhi NCR ) समेत देश के कई राज्यों में रविवार को अच्छी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत पूर्वोत्तर इलाकों में अगले 24 घंटे मानसून ( weather alert Today ) का अच्छा असर देखने को मिल सकता है।

मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक गुजरात में इस समय होने वाली बारिश फसलों को लिए वरदान साबित हो सकती है, जबकि बिहार में 2 अगस्त अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं।

यही नहीं दक्षिण राज्यों की बात करें तो यहां कर्नाटक के तटीय इलाकों के साथ आंध्र प्रदेश के कई जिलों रविवार को अच्छी बारिश हो सकती है।

बारिश से जगह-जगह तबाही, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में लैंडस्लाइड से बढ़ी मुसीबत

देश के इन शहरों में अच्छी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को देश के 10 से ज्यादा राज्यों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। शहरों की बात की जाए तो दिल्ली-एनसीआर से जुड़े गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में अच्छी बारिश होगी

इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, कुरनूल, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, भोपाल, देवास, धार, गुना, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन जिले में भी मानसून मेहरबान रहेगा।

महाराष्ट्र में जमकर बरसा पानी

इससे पहले शनिवार को भी महाराष्ट्र में मानसून का कहर देखने को मिला। प्रदेश के 7 शहर ऐसे रहे जहां देशभर में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इनमें माथेरान, महाबलेश्वर, ठाणे, सांताक्रुज, अलीबाग, हरनई और कोलाबा प्रमुख रूप से शामिल थे।

Lashing winds and rains in Koparkhairane, Navi mumbai ....thankfully it's a weekend. #MumbaiRains @SkymetWeather @IndiaWeatherMan pic.twitter.com/qG8AAgqMdm

मुंबई के कई इलाकों में जल भराव

वैसे तो मानसून का सबसे ज्यादा असर फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसमें भी मुंबई और आस-पास के कई इलाके जोरदार बारिश का दंश झेल रहे हैं। यहां बारिश के साथ सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन जाती है जो लोगों के लिए परेशाना का सबब बन गई है।

यही वजह है कि सुबह दफ्तर और अन्य स्थानों पर जाने वाले लोग लगातार बारिश से होने वाली दिक्कतों खास तौर पर सड़कों पर लगने वाले जाम की वीडियो शेयर कर रहे हैं।

Intense watterlogging observed in #Gurugram this morning #DelhiRains

Head on to our website for the full #Delhi coverage https://t.co/TF0c2jpLMU pic.twitter.com/CQ8aExDFsX