मौसम- केरल के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, तमिलनाडु समेत 7 राज्यों में भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून ने अब तक अपनी रफ्तार पकड़ रखी है। खास तौर पर कुछ राज्यों में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अब जोरदार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्तव्यस्त कर दिया है।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपनी अंतिम अवस्था में हैं और ये दक्षिण भारत में उत्पात मचा सकता है। यही वजह है कि केरल के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Kerala: All schools in Kochi are closed today, following heavy rainfall in the city. An orange alert has already been issued for the next two days. pic.twitter.com/TjM5GIp0Fr