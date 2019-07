मौसम का अलर्टः केरल-कर्नाटक समेत देश के 10 राज्यों में आज बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली। सावन के पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में मानसून की झमाझम बारिश ( rain in delhi ncr ) ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो अगले दो से तीन दिन शहर का मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश के साथ ठंडी हवाएं तापमान कम रखने में मददगार साबित होंगी।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ( weather update Today ) केरल और दक्षिणी कर्नाटक के तटीय भागों में भारी से मूसलाधार बारिश ( Heavy Rainfall ) की संभावना है। जबकि देश के 10 से ज्यादा राज्यों में मध्यम बारिश की चेतावनी है।

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, पूर्वोत्तर और बिहार में बाढ़ से हाहाकार

Within in half an hour rain the condition of road in Burari, Delhi pic.twitter.com/EaEj6ECCM9