मौसमः उत्तर भारत में सर्दी का सितम, दिल्ली-एनसीआर ने ओढ़ी प्रदूषण की चादर

नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की सुबह और शाम सर्द होने लगी है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है।

राजधानी में एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। यहां 450 से ऊपर प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। तापमान की बात करें तो यहां 26 डिग्री पहुंच गया है और सुबह सुबह कोहरे की जगह प्रदूषण की चादर दिख रही है।

With PM 2.5 over 450 all over, Rohini has HAZARDOUS air quality. Track #AirQuality and #AirPollution of your location, download SKYMET AQI app from Play store NOW: https://t.co/kevXLkpZWL #DelhiAirEmergency #DelhiAirPollution #DelhiNCRPollution #DelhiAirQuality #Delhi pic.twitter.com/o01fLn7uA5

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में लोगों को अगले तीन-चार दिनों तक प्रदूषण से फिर से संघर्ष करना होगा क्योंकि मौसम इस समय प्रदूषण के अनुकूल बन गया है।

आपको बता दें कि बीते 38 घंटों से हवा नहीं चलने की वजह से प्रदूषण एकदम बढ़ गया। क्योंकि हवा की दिशा बदल गई है और रफ्तार भी कम हो गई है। जिसकी वजह से मौसम का हाल बिगड़ गया है।

पहाड़ों में हिमपात को लेकर अलर्ट इस बीच जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल के कुछ इलाकों में बारिश और हिमपात को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं उत्तराखंड में बारिश होने के आसार हैं।

इन इलाकों में बारिश बढ़ाएगी मुसीबत

नागपुर, नासिक, भोपाल समेत मध्य भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसके अलावा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में बारिश हो सकती है।

#Rains may continue until November 22 or 23. Places like #Puducherry, #Karaikal, #Thanjavur, #Chennai as well as adjoining districts of South coastal #AndhraPradesh are likely to witness these rain activities.