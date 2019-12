खराब मौसम ने रोकी रफ्तार, कई ट्रेनें और उड़ानें हुईं लेट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( weather update ) ने जबरदस्त करवट ली है। इस करवट के बाद पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी जोरदार ठंड पड़ रही है। समूचा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। वहीं बिगड़ते मौसम के चलते कई ट्रेनें देरी ( Train Late ) से चल रही हैं। यही नहीं कई उड़ानें भी अपने निर्धारित समय से देरी चल रही हैं। भारती मौसम विभाग ( IMD ) की ओर जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक देश के 16 से ज्यादा राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है।

वहीं दक्षिण राज्यों में कई जगह बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया या है। 5.6 डिग्री तापमान के साथ गुरुवार का दिन सबसे ठंडा रहा।

खराब मौसम के चलते रेलवे ट्रैक की मरम्मत के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम में यात्रियों (Railway Passengers) को बेहतर सुविधा देने के लिये भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने खास तैयारी की है। रेलवे ने कोहरे (Fog) की वजह से अगर आपकी ट्रेन (Train Late) एक निश्चित समय से ज्यादा लेट होगी तो इसकी जानकारी आपको मोबाइल नंबर (Mobile Number) पर मिलेगी।

ये ट्रेनें देरी चल रहीं

सिकंदराबाद-पटना एक्सप्रेस (25 मि.), मुज्जफरपुर-मुंबई (19मि.), एमडीएन-हावड़ा, सीपीआर-यूडीएन स्पेशल, रक्सोल-ओल्ड दिल्ली एक्सप्रेस, कोल्लम-तिरुपतिसबरीमाला, मुंबई-गोरखपुर प्रमुख रूप से शामिल हैं।

#WeatherForecast for Baddi (#HimachalPradesh): Dry and cold weather with shallow fog and mist will prevail. Sky conditions will be obscured over Baddi and neighbourhood during next 24 hours.