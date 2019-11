सियाचिन में 18 हजार फीट पर जोरदार बर्फबारी, दो जवान शहीद

नई दिल्ली। देश के कई इलाकों में मौसम ने जोरदार करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ना सिर्फ सर्दी बढ़ा दी है बल्कि लोगों की परेशानी भी। दक्षिणी सियाचिन ग्लेशियर में लगभग 18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित सेना का गश्ती दल शनिवार सुबह तड़के हिमस्खलन की चपेट में आ गया।

रेस्क्यू टीम ने गश्ती दल का पता लगाने और उसे निकालने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान हेलिकॉप्टर की मदद ली गई। हालांकि इस हिमस्खलन में सेना के दो जवानों शहीद हो गए। 18 हजार फुट की ऊंचाई पर जिस वक्त हिमस्खलन हुआ जवान दक्षिणी ग्लेशियर में थे।

Indian Army:Army patrol operating at approx 18,000 ft in Southern Siachen Glacier was hit by avalanche,during early hours today.Avalanche Rescue Team rushed&managed to locate&pull out the patrol team. Helicopters helped to evacuate victims. 2 Army personnel succumbed in avalanche