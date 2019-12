मौसमः ठंड और कोहरे से 30 ट्रेनें और 16 उड़ाने लेट, साल का पहला हफ्ता होगा बेहद सर्द

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather updates ) जबरदस्त सर्द हो गया है। पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी शीतलहर ( Cold Wind ) ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। उत्तर भारत के तकरीबन हर राज्य में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो अगले एक हफ्ते तक इससे निजात मिलती नहीं दिख रही है।

मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों पर साल के पहले दिन जोरदार बर्फबारी ( Snowfall ) और हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।

इसका सीधा असर समूचे उत्तर भारत पर देखने को मिलेगा।

यानी नए साल का पहला हफ्ता कड़ाके की ठंड के साथ ही होगा। वहीं कड़ाके की ठंड और कोहरे ( fog ) के चलते रफ्तार पर भी असर देखने को मिल रहा है।

करीब 30 ट्रेनें देरी से चल रही है तो 16 उड़ानों को भी या डायवर्ट किया गया है या फिर देरी से उड़ान भर रही हैं।

31 दिसंबर को फिर करवट लेगा मौसम, इन राज्यों में बढ़ जाएगी मुश्किल

By tomorrow, the weather activities will increase and cover entire #JammuandKashmir, parts of Ladakh, Himachal Pradesh and #Uttarakhand. On January 1 and 2, there may be moderate to heavy spells of rain and snow in these states.https://t.co/tJ1OdjTqKz