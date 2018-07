मौसम विभाग का ताजा अपडेट, अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी भारत से लेकर तटीय इलाकों में होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों को के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा तबाही इन दिनों केरल में मची है, यहां बारिश के प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहीं अब तक बारिश के चलते मरने वालों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है।



आज का ताजा अपडेट

मौसम विभाग ने देशभर में छाए मानसून को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबकि देश के उत्तर पूर्वी इलाकों अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जोरदार बारिश के आसार हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, कोंकण, गोवा, गुजरात जैसे इलाकों में भी मानसून जरूरत से ज्यादा मेहरबान रहेगा।

Sambalpur: Odisha Disaster Rapid Action Force (ODRAF), district police, district administration & five service teams rescued people marooned in Sambalpur town due to flood , yesterday. #Odisha pic.twitter.com/qmrbXZwYnm