Weather Updates: देश के कई इलाकों में बारिश के बाद लुढ़का पारा, पहाड़ों पर व्हाईट अलर्ट जारी

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather updates )एक बार फिर सर्द हो चला है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD )ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि 6 जनवरी के बाद उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ( Rainfall ) होगी। इसके साथ ही पारा एक बार फिर लुढ़केगा। हुआ भी वैसा ही। राजधानी दिल्ली ( rain in delhi ) समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में पारा तेजी से लुढ़का है।

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन से चार दिन तक देश के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में 7 से 9 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है, जिससे दिल्ली में तापमान में गिरावट आएगी। कश्मीर में श्रीनगर और अन्य हिस्सों में 2020 का पहला हिमपात ( Snowfall in Kashmir ) हुआ।

At present, a Western Disturbance is prevailing over #JammuandKashmir . Another Western Disturbance is prevailing over North Afghanistan. #WeatherForecast https://t.co/ARrCUARxgk

पहाड़ों पर हुए हिमपात के बाद जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। कई रास्तों पर बर्फ जम जाने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग की मानें तो अभी बर्फबारी का दौर जारी रहेगा।

15 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों से सर्द हवाएं भी चलेंगी, जो मैदानी इलाकों में मौसम को सर्द बनाएंगी।

उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी

उत्‍तराखंड में मौसम काफी सर्द बना हुआ है। यहां कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी जारी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ये बर्फबारी आगे भी जारी रहेगी।

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुक बर्फबारी हो रही है, जबकि मसूरी समेत कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है।

इससे उत्‍तराखंड के अधिकांश इलाके एकबार फिर कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है। भारी बर्फबारी ( Snowfall in Uttarakhand ) के कारण 50 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालयों से कट गए हैं।

दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद शाम को हल्की बारिश हुई और अगले 24 घंटे में और वर्षा होने की संभावना है।

During the last 24 hours, light to moderate rain and thundershowers occurred over South coastal #AndhraPradesh and North coastal #TamilNadu. One or two places even received heavy spells of rain.https://t.co/ARrCUARxgk