नए साल की शुरुआत विरोध प्रदर्शन के साथ, CAA-NRC के खिलाफ वामदलों का साप्ताहिक धरना

नई दिल्ली। देश में नए साल की शुरुआत केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के साथ होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), नेेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC), नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) और आर्थिक मंदी के कारण लोगों की बढ़ती परेशानी को लेकर वामदलों ने बृहस्पतिवार को एक सप्ताह के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। यह विरोध-प्रदर्शन आगामी 1 से 7 जनवरी तक चलेगा।

इस संबंध में वामदलों द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, "वाम दलों ने आगामी 8 जनवरी को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल के प्रति भी एकजुटता दिखाने के लिए उनके अभियान में शामिल होने पर हामी भरी है।"

Left parties (CPIM, CPI, CPIML-L, Forward Bloc & RSP) call for week long protests from Jan 1st to 7th against #CAA_NRC_NPR, mounting miseries of people due to Economic Slowdown & in solidarity with all India #GeneralStrike on Jan 8th.https://t.co/onHtFlky4C