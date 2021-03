West Bengal : बुजुर्ग महिला के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख, कहा - TMC के गुंडों ने की थी बेरहमी से पिटाई

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की 85 वर्षीय मां के निधन के बाद वहां की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को जोर—शोर से उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विट कर कहा है कि बंगाल की बेटी शोवा मजुमदार जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं।

Anguished over the demise of Bengal’s daughter Shova Majumdar ji, who was brutally beaten by TMC goons.



The pain & wounds of her family will haunt Mamata didi for long. Bengal will fight for a violence-free tomorrow, Bengal will fight for a safer state for our sisters & mothers. pic.twitter.com/ZmKNgjdMpH