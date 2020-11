प बंगाल: भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

कोलकाता। दक्षिण पश्चिमी कोलकाता में गुरुवार को निर्माणाधीन मजेरहाट पुल की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तरताला मोड़ पर बैरीकेट लगाए थे।

Kolkata: Clash broke out between Bharatiya Janata Party (BJP) workers & Police while the workers were staging protest over delay in construction of Majerhat Bridge.



Protestors were also lathi-charged and later detained by Police. #WestBengal pic.twitter.com/13dPOMh5Gi