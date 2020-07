West Bengal : कोरोना से डिप्टी मजिस्ट्रेट की मौत, ममता ने जताया शोक

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस ( Coronavirus Pandemic ) से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की इससे मौत होने की सूचना है। वरिष्ठ अधिकारी की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerji ) ने शोक जताया है।

Grieved to hear about the untimely passing away of Debdatta Ray, who was posted as Deputy Magistrate & Deputy Collector in Chandannagar. A young WBCS (Exe) Officer, she was at the forefront fighting the pandemic & displayed outstanding devotion in discharge of her duties. (1/2)