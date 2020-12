पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोले, यह चिंता की बात है कि किसी को राजनीतिक फैसलों पर खतरा महसूस हो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय अपने उत्कर्ष पर है। हाल में टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जान को खतरे की शिकायत की है। इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी पत्र लिखा है।

Suvendu Adhikari's been part of the govt for very long & an associate of the CM. I never imagined that he'd write a letter like that to me. It's a matter of concern that in a democracy someone should feel threatened due to political decisions: West Bengal Governor Jagdeep Dhankar https://t.co/Ub9xe6PrXD