West Bengal: AMU के बाद पीएम मोदी गुरुवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करने के बाद अब गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह ( PM Modi To Address Viswa Bharati University ) को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करने की प्रतीक्षा में हूं। यह देश के अति महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है और गुरुदेव टैगोर से भी जुड़ी है। संबोधन के लिए 24 दिसंबर को 11 बजे जुड़िए।

इस समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal) भी मौजूद रहेंगे।

Looking forward to addressing the centenary celebrations of the iconic #VisvaBharati University, Shantiniketan, among our premium centres of learning which is closely associated with Gurudev Tagore. Do tune in tomorrow, 24th December at 11 AM. pic.twitter.com/d4ZAcA9IUe