क्या देशभर में फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन? ये रहा सरकार का जवाब

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्या फिर से एक बार केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है? देश में रोजाना 3.50 लाख से भी ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान से हाथ गवां रहे हैं। आए दिन लाखों लोग अपने अपनों को खो रहे हैं। आलम तो यह है कि लोगों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नसीब होना मुश्किल हो गई है। हर एक के जहन में कोरोना को लेकर मायूसी छाई हुई है।

इन हालात को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। ये लॉकडाउन एक महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। हालात इतने गंभीर है कि कोरोना के दूसरे चरण के बाद अब तीसरा चरण भी जल्द ही आ सकता है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल का कहना है कि कोरोना की बढ़ती इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार मुनासिब समय आने पर लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर 29 अप्रैल को ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं।

#WATCH | Dr VK Paul, NITI Aayog, when asked if nationwide lockdown the only solution to rise in cases, says, "...If anything more is required those options are always being discussed. There's already a guideline to states to impose restrictions to suppress chain of transmission." pic.twitter.com/VBiSXWyTE7