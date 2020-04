Lockdown 2.0 : खेती-किसानी से लेकर सर्विस सेक्टर की ये सेवाएं 20 अप्रैल से होंगी लागू, जानिए सबकुछ

नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोविद-19 की वजह से पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन 2.0 लागू है। 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण के लॉकडाउन की तुलना में लॉकडाउन 2.0 में कुछ सेवाओं के संचालन की सशर्त अनुमति दी है। साथ ही गृह मंत्रालय ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से समझौता नहीं करेगी।

आइए हम आपको बताते हैं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में आम आदमी, किसान और कारोबारियों को कोर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ढांचागत क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, यातायात, लोक कल्याणकारी योजनाएं, आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों, पशुपालन व अन्य में किन स्तरों पर क्या राहत देने की व्यवस्था है।

सबसे पहले क्या करना है जरूरी

1. लॉकडाउन 2.0 में पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाने के नियमों का पालन सख्ती के साथ करना होगा।

2. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही शराब, गुटका और तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

3. सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है।

4. विवाह कार्यक्रम और अंतिम संस्कार जिलाधिकारी द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

5. केंद्र सरकार ने सभी से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। प्रधानमंत्री हर भारतीय को 15 हजार रुपए की मदद दे रहे हैं, जैसी समाचार पर कतई भरोसा न करें।

ये सेवाएं और गतिविधियां होंगी 20 अप्रैल से चालू :

निजी और सार्वजनिक परिवहन

1. लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

2. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर केवल एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों में केवल वाहन चालक को अनुमति दी जाएगी।

3. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त कार्य के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मचारियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

औद्योगिक प्रतिष्ठान

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, एसईजेड और निर्यात संबंधी इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और टाउनशिप को काम से छूट। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों, आईटी हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और जूट उद्योग आदि।

2. कोयला और खनिज उत्पादन और तेल व रिफाइनरी के साथ ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टे भी चालू किए जाएंगे।

3. सड़क समेत सिंचाई परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियां और नगर पालिकाओं की निर्माण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

कार्गो सेवाएं

1. स्टेट और इंटर स्टेट स्तर पर हवाई, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों से कार्गो के परिवहन को अनुमति दी जाएगी। दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ ढुलाई करने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी। डिलिवरी या पिकअप के लिए खाली वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

2. आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रंखला जैसे कि विनिर्माण, थोक, खुदरा व्यापार, दुकानों और गाड़ियों के आवागमन को अनुमति दी जाएगी। बड़ी ईंट और मोर्टार भंडार, राजमार्ग पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों आदि को खुले रहने की अनुमति रहेगी।

सार्वजनिक उपक्रम व लोक कल्याणकारी योजनाएं

1. लॉकडाउन 2.0 में शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं को अनुमति। मनरेगा, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की छूट। श्रमिकों को फेस मास्क का उपयोग करना होगा और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। तेल और गैस, ऊर्जा, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और इंटरनेट सेवाओं का संचालन को भी अनुमति।

