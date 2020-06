COVID-19 पर WHO का नया बयान, बिना लक्षण वाले मरीजों से नहीं फैलता कोरोना

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ( coronavirus ) लगातार फैलता ही जा रहा है। इस महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कोरोना संक्रमितों का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ( WHO ) ने COVID-19 को लेकर नया बयान दिया है। WHO ने पूरी दुनिया से इस वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को और तेज करने के लिए कहा है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने राहत भरी खबर ये दी है कि बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना वायरस नहीं है फैलता है।

बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना फैलने की संभावना कम- WHO

WHO चीफ टेड्रोस गेब्रेयेसस ( Tedros Adhanom Ghebreyesus ) ने कहा कि कई देशों ने बिना लक्षण वाले केसों की पहचान तो की है, लेकिन इससे इस महामारी के आगे फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ये बहुत रेयर हुआ है। टेड्रोस गेब्रेयेसस ( Tedros Adhanom Ghebreyesus on coronavirus ) ने साफ कहा कि बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना बहुत कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) का मानना है कि इस तरह का प्रसार इस महामारी का मुख्य कारक नहीं है। संक्रमण के प्रसार में इसका योगदान अधिक से अधिक केवल छह प्रतिशत है।

'कोरोना महामारी को गंभीरता से लेने की जरूरत'

हालांकि, टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना वायरस ( COVID-19 ) को अभी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां संक्रमण की स्थिति सुधर रही है, वहां सबसे बड़ी चुनौती इसके बचाव के उपायों का पालन करवाना। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन में यह सामने आया है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क ( Face Mask ) बेहद कारगर है। लिहाजा, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी है।

जहां पहले था प्रभाव कम, वहां कोरोना ने पकड़ी ने रफ्तार- WHO



डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस ने पूरी दुनिया में तेजी से फैले रहे कोरोना संक्रमण पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह महामारी वैश्विक पटल पर बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि जहां पहले कोरोना का प्रभाव कम था, वहां भी अब ये तेजी से बढ़ रहा है। टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि अब कोरोना का एपिसेंटर अमरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले पूर्व एशिया था। इसके बाद यूरोप में इसने हाहाकार मचाया और अब अमरीका में कोहराम मचा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी साउथ अमरीका में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। इसके अलावा ब्राजील और मेक्सिको में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है।