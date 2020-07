COVID-19 पर WHO का नया बयान, अब युवाओं में भी मौत का खतरा, वायरस के साथ जीना सीखना होगा

नई दिल्ली। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus) की चपेट में है। इस महामारी (COVID-19) को लेकर हर दिन कुछ न कुछ नई जानकारियों रोज आ रही हैं। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने कोविड-19 को लेकर नई जानकारी साझा की है। WHO के प्रमुख टेड्रॉस अडहॉनम गीब्रीएसुस (Tedros Adhanom Ghebreyesus ) ने कहा है कि दुनिया को अब इस वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन (corona vaccine ) को आने में अभी समय लगेगा।

युवाओं में भी कोरोना का खतरा- WHO

WHO प्रमुख Tedros Adhanom Ghebreyesus ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस (coronavirus in World) का अभी वैक्सीन नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को आने में कम से कम एक साल का समय लगेगा। लिहाजा, लोगों को इस महामारी के साथ जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए जो एहतियात जारी किए गए, उसे पालन करना चाहिए। Tedros Adhanom Ghebreyesus ने कहा कि वायरस का खतरा युवाओं (Youth) में भी ज्यादा है। लेकिन, दुनियाभार के युवा से ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनमें संक्रमण फैलने का खतरा कम है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं यूथ भी कोरोना महामारी (COVID-19) से अछूते नहीं हैं, उनमें भी इस महामारी के फैलने और जान का खतरा उतना ही है जितना दूसरे लोगों में हैं। इतना ही नहीं युवाओं से भी दूसरों में संक्रमण फैल सकता है। लिहाजा, खुद के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा के बार में भी सोचना चाहिए। WHO प्रमुख ने कहा कि लोगों का फेस मास्क (Face Mask) पहनना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना जरूरी रूप से अनिवार्य है। उन्होंने भारत (Coronavirus in India), ब्राजील (coronavirus in Brazil), यूएस (US) समेत कई देशों में कोरोना को लेकर जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं, उस पर चिंता जाहिर की।

'वैक्सीन आने में एक साल लगेगा समय'

WHO प्रमुख ने कहा कि वैक्सीन ( corona vaccine ) को लेकर कई देशों में काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन लोगों के बीच कब तक आएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऑक्सफ़ॉर्ड यूनिवर्सिट ( Oxford University ) की बनाई वैक्सीन पर उन्होंने कहा है कि यह कितना कारगर साबित होगा, इसके बारे में अगले साल ही पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा, लोगों के पास अभी एकमात्र यही विकल्प है कि सावधानी बरते हैं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।