पत्रिका इंटरव्यू में WHO की रीजनल डायरेक्टर बोलीं, जल्द आ जाएंगे दवाओं के ट्रायल के नतीजे

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन तमाम प्रयासों में जुटा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने विशेष इंटरव्यू में पत्रिका संवाददाता मुकेश केजरीवाल को कई जरूरी सवालों के जवाब दिए।

कोरोना से लड़ने के भारत के प्रयासों का आंकलन आप कैसे करती हैं?

भारत ने इस मामले में समय से और सख्त कदम उठाए हैं। इसकी वजह से यहां अब तक मरीजों की संख्या भी सीमित रही है।

लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया..

डब्लूएचओ भारत के इस कदम की तारीफ करता है। इसका फायदा संख्या में तो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन छह सप्ताह का राष्ट्रीय लॉकडाउन और साथ में लोक स्वास्थ्य के उपाय हों तो यह प्रसार को रोकने में बहुत प्रभावी होगा। साथ-साथ मरीजों की पहचान, उन्हें अलग रखना और संपर्क में आए लोगों की तलाश भी जरूरी होती है।

क्या भारत में कोरोना सामुदायिक प्रसार की स्थिति में नहीं पहुंच गया है?

सामुदायिक प्रसार तब माना जाता है, जब संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चले। यानी जब संक्रमण का प्रसार बहुत व्यापक हो, बहुत सारे इलाकों में हो, ऐसे लोगों में हो जो सामुदायिक प्रसार वाले इलाकों से नहीं लौटे हों और जिनका कोरोना मरीजों से संपर्क नहीं रहा हो। भारत में अभी भी ज्यादातर कोरोना के क्लस्टर्स में हो रहे मामलों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है।

सघन आबादी, कुपोषण, कमजोर स्वास्थ्य ढांचे आदि की वजह से क्या यह भारत के लिए ज्यादा गंभीर चुनौती है?

इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने पोलियो को हराया है। इस बात को ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं। यह दोबारा ऐसा कर सकता है।

