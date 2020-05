पहली बार WHO ने खान-पान को लेकर जारी की गाइडलाइन, दी सबसे अहम जानकारी, पढ़ें क्या कहा

-इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहली बार खानपान को लेकर गाइडलाइन जारी की है

-WHO सफाई व सुरक्षा को लेकर कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं

-इस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हर रोज नई नई गाइडलाइन जारी कर लोगों को चेता रही है



नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां कर रखी हैं। इस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हर रोज नई नई गाइडलाइन जारी कर लोगों को चेता रही है। WHO सफाई व सुरक्षा को लेकर कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहली बार खानपान को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें फूड सेफ्टी के साथ ही खानपान को लेकर कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है ये गाइडलाइन..

साफ - सफाई पर दे विशेष ध्यान

डब्लूएचओ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें। खाना बनाने या कोई भी खाद्य सामग्री छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। टॉयलेट के बाद हाथों को अच्छे से धोएं। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी सतह को अच्छे से धोएं और सैनिटाइज कर लें। किचन एरिया को किसी भी तरह के कीड़े-मकोड़े और जानवरों से दूर रखें।

किचन के कपड़ों को रोजाना करें साफ

किचन के कपड़ों को भी अच्छी तरह से साफ करें क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया अक्सर इन कपड़ों, बर्तन रखने की जगहों और सब्जी काटने के बोर्ड पर चिपक जाते हैं। इन जगहों की भी रोज सफाई करें। किचन में किसी भी तरह की गंदगी न जमा होने दें।



कच्चे व पके भोजन की बीच रखें दूरी

कच्चे मीट, चिकन या सी फूड्स को अन्य खाद्य पदार्थों से दूर रखें। कच्चे भोजन के लिए सामग्री और बर्तन अलग रखें। कच्चे भोजन में इस्तेमाल होने वाले कटिंग बोर्ड्स और चाकू का इस्तेमाल फिर दूसरा खाना बनाने में ना करें। कच्चे और पके भोजन के बीच दूरी बनाने के लिए उन्हें किसी बंद बर्तन में रखें।



खाना अच्छे से पकाएं

खाने को कच्चा न बनाए। खाना अच्छी तरह से पकाएं खासतौर से मीट, अंडे, पोल्ट्री और सी फूड्स। इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस पर धीरे-धीरे उबालकर अच्छे से पकाएं। इनका सूप बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह गुलाबी रंग का ना दिखे। यह पकने के बाद बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। तापमान चेक करने के लिए आप थर्मामीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

पके हुए भोजन को हवा में न छोड़ें



पके हुए भोजन को हवा में ज्यादा देर तक न छोड़ें। अगर आप उस खाद्य पदार्थ को पूरा नहीं खा पा रहे हैं तो उसे फ्रीज में रख दें और फिर से खाने से पहले गर्म जरूर कर लें। पके हुए खाने को 2 घंटे से ज्यादा खुले वातावरण में न छोड़ें।

पीने और खाना बनाने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें



खाने में इस्तेमाल होने वाले पानी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। हो सके तो खाना बनाने के लिए भी आरओ वॉटर का ही प्रयोग करें। किसी भी सब्जी को पकाने के पहले उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। ताजी सब्जियों का ही सेवन करें। कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट को जरूर चेक करें।