WHO ने दी महाविनाश चेतावनी, बताया- और विकराल हो सकता है कोरोना का आंतक

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) का कहर लगातार जारी है। इस महामारी से अब तक 19,984 लोग संक्रमित हो चुके है, जिसमें 3870 लोग ठीक हो चुके है। वहीं 640 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से दिन प्रतिदिन मरने वालों सी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी (WHO Alert) जारी की है। WHO ने बताया है कि आने वाले दिनों में कोरोना से हालात और खराब हो सकते है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ए. गेब्रेयेस ने दुनिया कोरोना पर आने वाले कल को लेकर आगाह किया है। कोरोना का पूरी दुनिया में कहर जारी है। हालांकि कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन में थोड़ी छूट दे रहे हैं लेकिन WHO के महानिदेशक ने फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाई दी है।

WHO के महानिदेशक टेड्रोस ए. गेब्रेयेस का कहना है, "अभी भी और बुरा दौर आना बाकी है, इस संकट को मिलकर रोकना होगा, इस वायरस को लेकर अभी भी कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं।

25 लाख लोग संक्रमित

तमाम कोशिशों को बावजूद अब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाया है। उस पर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अबतक करीब 25 लाख लोग संक्रमित हैं। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 20-20 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।



भारत में स्थिति आने वाले दिनों में बेहतर

कोरोना से महाविनाश को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी पर भारत की क्या तैयारी है। भारत ने कोरोना के शुरुआती मामले सामने आने के बाद ही ही लॉकडाउन लागू कर दिया है। अभी लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है। जानकार मानते हैं कि कोरोना को लेकर भारत की स्थिति आने वाले दिनों में बेहतर होगी। ICMR के डिप्टी डायरेक्टर, डॉ. रमन आर गंगाखेडकर ने कहा, "WHO की अपनी चेतावनी में ये नहीं बताया कि हालात कैसे और खराब होंगे लेकिन ये उम्मीद भी जताई है कि इस संकट को रोक देंगे लेकिन माना जा रहा है कि संकट आगे अफ्रीका के रास्ते गहराएगा जहां स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात बुरे हैं।