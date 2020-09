BMC ने कंगना को जवाब देने की मोहलत तक नहीं दी, हाई कोर्ट ने दिए तोड़फोड़ पर रोक के आदेश

नई दिल्ली। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) Y श्रेणी के सुरक्षा घेरे में मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। उनके पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी की कार्रवाई ने बवाल खड़ा दिया है। बीएमसी ने कंगना के आलीशान दफ्तर में अवैध निर्माण का हवाला देकर तोड़फोड़ कर डाली है।

दो घंटे के अंदर बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तहत नहस कर डाला। यहां जेसीबी से दफ्तर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहीं एक दर्जन से अधिक बीएमसी के कर्मचारियों ने कंगना के दफ्तर के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएमसी की कार्रवाई पर स्‍टे कर लगा दिया है यानी अब आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी।

Maharashtra: Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai.



Actor Kangana Ranaut to arrive at the airport shortly. pic.twitter.com/xgwryJ0ugr