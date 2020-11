आखिर दिल्ली में क्यों बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्री ने बताई ये वजह

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। इस माह ये सबसे अधिक जानलेवा साबित हो रहा है। मामले बढ़ने के साथ बीते तीन दिनों में लगातार सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों तक इससे राहत नहीं मिलने वाली है। इससे दिल्ली सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि पराली के धुएं व कोरोना के संक्रमण ने लोगों के स्वास्थ्य पर दोहरा असर डाला है।

Stubble burning has made the situation worse and has contributed to increased COVID19 deaths in Delhi. Now when the pollution level has reduced, its impact will be seen in the next 2-3 weeks: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/P1i3xC6Whc