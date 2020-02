सेना क्यों नहीं चाहती कि पुलिस और अर्धसैनिक बल पहनें उनकी जैसी यूनिफॉर्म

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ दिल्ली स्थित जाफराबाद ( Jafrabad ) में हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की एक फुटेज सामने आई है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भारतीय सेना ( Indian Army ) के जवानों जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर शेयर किए गए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के जवान, भारतीय सेना जैसी यूनिफॉर्म पहन कर जाफरादबाद मेट्रो स्टेशन पर दिख रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देख भारतीय सेना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जांच कर इस मसले पर एक्शन लेगी।

जिस पर भारतीय सेना के प्रवक्ता के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, 'हमारी ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की तैनाती नहीं की गई थी। अब जब सेना ने खुद इस बात की पुष्टि की हो तो फिर बवाल होना भी तय है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को सेना की यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने की अनुमति है भी या नहीं।

भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि नीतिगत दिशानिर्देश हैं, जिसके हिसाब से अर्धसैनिक और राज्य पुलिस बल के जवान सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यूनिफॉर्म ( Uniform ) नहीं पहन सकते। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना की यूनिफॉर्म पहनने वाले राज्य पुलिस बलों और निजी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सेना ने रक्षा और गृह मामलों के मंत्रालयों को दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) 'विघटनकारी पैटर्न' यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, जिसे आमतौर पर 'लड़ाकू यूनिफॉर्म' कहा जाता है।

It is clarified that #IndianArmy wasn't deployed for Internal Security Duties. https://t.co/6jogdtftEo