भारत बंद का व्यापक असर दिखा इन राज्यों में, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन और बसों को बनाया निशाना

नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही घिरी की केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) को चुनौती देने के लिए ट्रेड यूनियन ( Trade Union ) ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद ( Bharat Bandh ) का असर देश के अलग-अलग राज्यों में दिखने भी लगा है। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, भारत बंद का व्यापक असर पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में देखने को मिल रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा में एक ट्रेन को रोक दिया है। वहीं सिलिगुड़ी में राज्य सरकार की बस के ड्राइवर हेल्मेट पहनकर बस चला रहे हैं। उन्हें खतरा है कि प्रदर्शन के दौरान उनपर हमला ना हो जाए।

बंगाल और ओडिशा में दिखने लगा बंद का असर

बंगाल के साथ-साथ ओडिशा में भी भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। भुवनेश्नर में कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क को ब्लॉक किया, इसके अलावा ट्रेन को भी रोका गया है। भारत बंद का असर असम में भी देखने को मिल रहा है, जहां गुवाहाटी और ईस्ट मिदनापुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रांसपोर्ट को रोकना शुरू कर दिया है। बंद समर्थकों ने NH-41 को जाम कर दिया है।

West Bengal: Protesters block railway track in Howrah. Ten trade unions have called for #BharatBandh today against 'anti-worker policies of Central Govt' pic.twitter.com/4mp64db6ik — ANI (@ANI) January 8, 2020

Punjab: Protesters block a railway track in Amritsar during #BharatBandh call by ten trade unions https://t.co/DhtkLCjiFC pic.twitter.com/lZfdAWygXd — ANI (@ANI) January 8, 2020

क्यों बुलाया गया है बंद ?

जिन ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया है, उनका दावा है कि केंद्र सरकार की ओर आर्थिक और जन विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे लेबर लॉ का भी विरोध किया जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन की ओर से शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है। यूनियन की मांग है कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों से बातकर नीतियों को आगे बनाना चाहिए।

ट्रेड यूनियनों की है ये मांग-:

यूनियन की तरफ से 13 प्वाइंट की मांग रखी गई हैं, जिनमें आम लोगों की जरूरत वाली चीजों के बढ़ते दाम को काबू करना भी शामिल है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, बेरोजगारी, महंगाई पर काबू पाने के लिए नीति बनाना।

इसके अलावा जो मुख्य मांग है कि मजदूरों की तन्ख्वाह बढ़ाना, इस मांग को काफी लंबे समय से रखा जा रहा है. यूनियन की मांग है कि यूनियन मजदूरों की न्यूनतम तन्ख्वाह 21 हजार रुपये प्रति माह होनी चाहिए.

यूनियन की कुछ और मांगें...

सोशल हेल्थ सर्विस में खुद को शामिल करना

मजदूरों को मिड डे मील मिलना

6000 रुपये की न्यूनतम पेंशन

पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर का विरोध

#WATCH West Bengal: A bus vandalised in Cooch Behar during the Bharat Bandh called by ten trade Unions against 'anti-worker policies of Central Govt' pic.twitter.com/Cc3ksWndL2 — ANI (@ANI) January 8, 2020

बंद में शामिल हैं ये संगठन

भारत बंद में भारतीय व्यापार संघ ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), स्व-रोजगार महिला संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन शामिल हैं। इसके अलावा (एलपीएफ), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एआईसीसीटीयू), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने समर्थन दिया है।