पुलवामा हमले के 45 दिनों के भीतर इससे जुड़े सभी जैश आतंकी निपटाए गएः सूत्र

नई दिल्ली। बीते फरवरी में जम्मू के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने काफी कड़ी कार्रवाई की। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। इसके बाद अब पुलवामा हमले के 45 दिनों के भीतर इससे सीधे शामिल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के पूरे आतंकियों का सफाया कर दिया गया है, जबकि चार को अलग-अलग कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है।

सीआरपीएफ ने की घोषणा, पुलवामा हमले में 40 जवान हुए थे शहीद और 5 घायल

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस साल जम्मू एवं कश्मीर में 66 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इनमें 27 पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इन 27 में से 19 को पुलवामा हमले के बाद मारा गया है।

Sources: Within 45 days of the pulwama attack ,entire Jaish team involved in the attack neutralised through combination of technical and human intelligence based operations. This also includes arrest and deportation of Jaish cadre who were involved in the operation in any way. https://t.co/4ADKdXQUsO