छत से Swimming Pool में कूद रही थी महिला, लेकिन बीच में हो गई ये बड़ी गड़बड़, देखें VIDEO

नई दिल्ली। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें रोमांच ( Adventure ) बेहद पसंद है। इसके लिए कुछ लोग हैरतअंगेज स्टंड ( Stund ) करते हैं, तो कुछ लोग अलग हटकर ऐसा करते हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिक जाती है। कुछ ऐसा ही मामला हुआ यूएस ( US ) में, जहां एक महिला रोमांच के लिए छत्त से स्वीमिंग पूल में कूद ( Woman Attempts Rooftop Jump Into Pool ) रही थी। लेकिन, बीच में कुछ ऐसा हो गया कि बडा हादसा होते-होते बच गया महिला की वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जमकर वायरल ( Viral ) हो रही है।

छत से स्वीमिंग पूल में कूदी महिला

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला चार जुलाई की है। एक पार्टी ( Party ) में कुछ लोग जमा हुए थे। सब लोग जमकर मस्ती कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स और एक महिला रोमांच के लिए स्वीमिंग पूल ( Swimming Pool ) में कूदने के लिए छत पर पहुंच गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोनों को छत ( Roof) पर देखकर सबका ध्यान उन्हीं पर टिक गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों दौड़ते हुए आए और छती से स्वीमिंग पूल ( Woman Jump in Swimming Pool) में कूद गए। महिला के साथ जो शख्स था, वह तो सही से पूल में कूद गया। लेकिन, महिला के साथ बीच रास्ते में हादसा ( Accident ) हो गया। महिला सीधे पूल में गिरने के बजाय बीच में मौजूद शेल्टर से बुरी तरह से टकराई और फिर पानी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा होते-होते बच गया। हालांकि, महिला को चोटें जरूर आई।

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv