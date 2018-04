नई दिल्ली। ओडिशा में एक महिला को बिजली के पोल से बांधने का शर्मनाक मामला सामने आया है। मामला ओडिशा के चंदनपुर गांव का है जहां एक महिला को गांव के ही कुछ लोगों ने बिजली के खंभे से सिर्फ इसलिए बांध दिया क्योंकि महिला गांव की दुखी और असहाय महिलाओं की मदद करती थी।

असहाय महिलाओं की मदद करने पर मिली ये सजा



बता दें कि सत्यभामा बेहरा नाम की ये महिला गांव में एक स्वयं सहायता समूह चलाती है जिससे वो गांव की असहाय और पीड़ित महिलाओं की सहायता करती है। लेकिन गांव के कुछ तबके के लोगों को उसका ये काम पसंद नहीं आया और उसे सबक सिखाने के लिए गांव के पास एक बिजली के खंभे से बांध दिया और उससे मारपीट भी की।

Odisha: Satyabhama Behera, President of a self-help group,tied to an electric pole & attacked by locals in Manitri Chandanpur village under Simulia police limits on 14 Apr. Locals had issues with how she solved problems of distressed women. Behera says, 'We'll fight for justice.' pic.twitter.com/3S76cWhubh