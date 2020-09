World Ozone Day 2020: पृथ्वी की रक्षा करने वाली ढाल की सुरक्षा जरूरी

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस ( World Ozone Day ) के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को ओजोन परत की कमी और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में गैस की एक नाजुक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों और अन्य हानिकारक किरणों को सबसे अधिक अवशोषित करती है। ये किरणें कई त्वचा रोगों जैसे मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इस दिन अपनी आवाज़ और चिंता को उठाया।

वर्ष 1976 में यह पाया गया था कि उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले रसायन, जिनमें मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) ओजोन परत का क्षय करते हैं। ओजोन परत में गिरावट यूवी विकिरण (अल्ट्रावायलट) में वृद्धि का कारण बना, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा है। इस शोध ने रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके परिणामस्वरूप, ओजोन का कम होना धीमा हो गया।

ओजोन परत O3 गैस से बनी होती है जो एक वातावरण की तरह ढाल होती है जिसमें ओजोन सांद्रता अधिक होती है> विश्व ओजोन दिवस 2020 का नारा "जीवन के लिए ओजोन" है। यह वर्ष वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रयासों को चिह्नित करता है।

