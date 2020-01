दुनिया में नए साल के दिन भारत में सर्वाधिक शिशुओं का जन्म, फिजी में पहली डिलीवरी

नई दिल्ली। वर्ष 2020 की शुरुआत के पहले दिन यानी 1 जनवरी को नव वर्ष पर भारत में 67,385 शिशुओं का जन्म हुआ। यह आंकड़े दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा हैं। भारत के बाद दूसरे पायदान पर चीन का नंबर आता है जहां 46,299, तीसरे पर नाइजीरिया (26,039), चौथे पर पाकिस्तान (16,787), पांचवें पर पाकिस्तान (13,020) और छठे पर अमरीका (10,452) का नाम रहा।

यूनिसेफ (UNICEF) ने इस संबंध में बुधवार को संभावना जताई थी कि नए साल (Happy New Year latest News) पर दुनिया भर में पैदा होने वाले अनुमानित 392,078 शिशुओं में से 17 फीसदी भारत में जन्म लेंगे।

फिजी में जन्मा पहला शिशु

यूनिसेफ ने कहा था कि प्रशांत क्षेत्र में मौजूद फिजी में संभवता 2020 का पहला शिशु जन्म लेगा, जबकि अमरीका में आखिरी। हर साल जनवरी में यूनिसेफ नव वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं का उत्सव मनाता है। यूनिसेफ ने फिजी में जन्म लेने वाले शिशु की तस्वीर भी जारी की है।

