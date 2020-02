दिल्ली हिंसा पर बोले चेतन भगत, कोरोना और बुरी अर्थव्यवस्था को छोड़ हिंदू-मुस्लिम जारी

नई दिल्ली। दिल्ली में हुई हिंसक ( Delhi Violence ) घटनाओं को लेकर एक तरफ सियासत गर्मा गई है तो दूसरी तरफ अन्य हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। ऐसी ही एक प्रतिक्रिया युवा लेखक चेतन भगत ( Chetan Bhagat ) की आई है।

दिल्ली में हुए दंगों को लेकर जाने माने लेखक चेतन भगत ने निराशा व्यक्त की है।

भगत ने कहा कि देश में कई बड़ी समस्याएं हैं जिससे हमें जूझना है। लेकिन यहां एक बार फिर हिंदू-मुस्लिम शुरू हो गया है।

World markets collapse as Corona hits.

Global demand will fall.

India already suffering a weak economy will find it v difficult to recover.

Jobs growth all set to suffer. Immediate attention needed.



But hey, Hindu Muslim Hindu Muslim.