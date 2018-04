नई दिल्ली। मशहूर लेखक चेतन भगत ने रविवार को एक ट्विट करके अपने फैंस को चौंका दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश को ठीक करने की जरूरत है। मैं कांग्रेस ज्वॉइन करने जा रहा हूं। मैं उनके कर्नाटक कैंपेन का समर्थन करूंगा। राहुल गांधी के साथ मिलकर आइए एक बेहतर भारत बनाएं। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए एक बड़ा कदम है।' जैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके ट्वीट को पढ़ा, लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। ट्विटर पर लोग उनके ट्वीट को काफी शेयर और रिट्विट कर रहे हैं।

किसी-किसी ट्वीट में तो फैंस अपने पसंदीदा राइटर को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ट्वीट में यह है कि उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक वीकिपीडिया का लिंक शेयर किया है। जिसमें लिखा गया है कि आज अप्रैल फूल डे है। लेकिन आनन-फानन में ट्विटर पर लोगों ने उस लिंक को खोलकर नहीं पढ़ा, और उन्हें तरह-तरह के सुझाव और शुभकामनाएं देने लग गए। लिंक की बात से साफ हो गया है कि चेतन भगत ने अप्रैल फूल डे पर अपने फैंस से मजाक किया है।

ट्विटर पर चेतन भगत को यूजर्स ने दिया सुझाव

चेतन भगत को रि-ट्वीट करके एक यूजर्स ने लिखा है, 'आपका राजनीति में आने का फैसला ठीक है, लेकिन आप कांग्रेस मत ज्वाइन कीजिए।' एक दूसरे यूजर्स ने लिखा अप्रैल फूल पर अच्छा मजाक है पर यह स्वीकार्य नहीं। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि गलत टीम ज्वाइन मत कीजिए, मैंने पहले आपका लिखा पढ़ा है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी।

Couldn’t take it anymore. The country needs to be fixed. Joining Congress. Will be supporting their Karnataka campaign. With RG, let’s make a better India. Need your blessings in what is a big move for me. Details here: https://t.co/DcVhWYV3Kx