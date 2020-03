Yes Bank Crisis: इन आसान तरीकों से यस बैंक से निकाले पांच लाख तक रुपए

नई दिल्ली।

वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक ( Yes Bank Crisis ) पर सरकार के प्रतिबंध के बाद बैंक के खाताधारकों की मुश्किलें बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( rbi ) ने बैंक से पूरे महीने में 50 हजार तक की राशि निकालने की सीमा भी तय की है। ऐसे में खाताधारकों के लिए 50 हजार से ज्यादा की राशि निकालना बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विशेष परिस्थितयों में खाताधारकों को तय सीमा से ज्यादा की राशि निकालने की छूट दी है। आइए जानते हैं, किन परिस्थितयों में यस बैंक खाताधारक आसानी से 5 लाख ( Methods to Withdraw 5 Lacs From Yes Bank ) तक की राशि निकाल सकते हैं।



मेडिकल खर्च के लिए

अगर किसी खाताधारक या उसके परिवार के सदस्यों में किसी के बीमार होने पर उसके उपचार के लिए पांच लाख रुपए तक निकाले जा सकते है। आरबीआई ने ऐसे खाताधारकों को नियमों में छूट दी है। ऐसे में उपचार के लिए 50 हजार से ज्यादा की राशि निकाली जा सकती है।

शादी के लिए

परिवार में किसी की शादी होने पर भी खाताधारक पांच लाख रुपए तक की राशि निकाल सकता है। इसके लिए खाताधारक को शादी का कार्ड बैंक में दिखाना होगा। इसके बाद ही उसे 50 हजार से ज्यादा की राशि निकालने की छूट मिलेगी।



शिक्षा के लिए

यस बैंक के खाताधारकों को शिक्षा के लिए 50 हजार की तय सीमा में छू दी गई है। अगर खाताधारक को परिवार में बच्चों की स्कूल, काॅलेज फीस जमा करानी हो, तो भी नियम के मुताबिक बैंक से 5 लाख की राशि निकाली जा सकती है।

बैंक व एटीएम पर लगी लंबी कतार

यस बैंक पर आरबीआई की सख्ती के बादखाताधारकों को पैसे डूबने का डर सता रहा है। सुबह से ही बैंक व एटीएम पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। बैंक डूबा नहीं है। आपको बता दें कि यस बैंक के करीब 29 लाख ग्राहक हैं।