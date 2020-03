RBI की इस योजना से जानिए कैसे Yes Bank के लिए SBI बनेगा संकटमोचन

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में 49 प्रतिशत ( SBI Buying 49% Stake in Yes Bank ) हिस्सेदारी खरीदेगा

नई दिल्ली।

संकट में पड़े यस बैंक ( Yes Bank Crisis ) को बचाने के लिए एसबीआई बैंक ( SBI ) संकट मोचन के रूप में सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में 49 प्रतिशत ( SBI Buying 49% Stake in Yes Bank ) हिस्सेदारी खरीदेगा। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ( SBI Chairman Rajnish Kumar ) ने कहा है कि एसबीआई यस बैंक में 2,450 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ययोजना तैयार की है। आरबीआई ने इस याेजना का नाम 'यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020' रखा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही यस बैंक इस संकट से बाहर आ सकेगा।

ग्राहकों का पैसा रहेगा सुरक्षित

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह भी कहा है कि यस बैंक के ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं हैं, उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र का यह बैंक काफी पहले से कर्ज के तले दबा हुआ था। बैंकिंग नियमों के अनुपालन के लिए यस बैंक को 2 अरब डाॅलर की जरूरत है, लेकिन बैंक इस राशि को जुटाने में असफल रहा। गुरुवार को आरबीआई ने संकट से जूझ रहे यस बैंक पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही ग्राहकों के लिए एक महीने में 50 हजार रुपए निकालने की सीमा कर दी। इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

कर्मचारियों की नौकरी-वेतन सुरक्षित

ग्राहकों के पैसों के साथ ही बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी, वेतन पर भी कोई खतरा नहीं है। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा उनकी नौकरी, वेतन एक साल तक सुरक्षित हैं। इसके साथ ही जमाएं व देनदारियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस बैंक में क्या गड़बड़ हुई, आरबीआई इस बात का पता लगाएगा।