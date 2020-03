YES Bank ग्राहकों के लिए बुरी खबर, नहीं निकाल सकेंगे 50 हजार से ज्यादा की रकम

नई दिल्ली। यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। यस बैंक की बुरी आर्थिक स्थिति के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से परामर्श करके अगले 30 दिनों के लिए इसके निदेशक मंडल से संचालन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। इसके साथ ही आदेश जारी कर दिया है कि बैंक के ग्राहक 50 हजार रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में गुरुवार को एक गजट जारी कर सूचित किया गया।

गजट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2020 तक यस बैंक के निदेशक मंडल से संचालन का अधिकार ले लिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और पूर्व उप-महाप्रबंधक प्रशांत कुमार को बैंक का प्रशासक नियुक्त कर दिया है।

reserve bank of india rbi has in consultation with the Central Govt, superseded the Board of Directors of Yes Bank Ltd for a period of 30 days owing to a serious deterioration in the financial position of Bank. Prashant Kumar, ex-DMD & CFO of SBI appointed as the administrator. https://t.co/bBmn5KeekB